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Экспорт "558 авиаремонтного завода" в 2017 году превысил 220 млн долларов

01.06.2018 13:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2017 году экспорт барановичского «558 Авиационного ремонтного завода» составил 221,1 млн долларов. Такие данные обнародованы в материалах к конкурсу «Лучший экспортер 2017 года», который проводится Белорусской торгово-промышленной палатой. Барановичский завод признал победителем в номинации «Услуги».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За 2017 год общий объем экспорта товаров и услуг вырос в 1,9 раза по отношению к 2016 году, сальдо внешнеторговой деятельности — положительное и составило почти 94 млн долларов. Удельный вес экспорта в общем объеме производства достиг 97,8%. Экспорт на 1 сотрудника — 112,1 тысячи долларов.

Экспортная продукция «558 АРЗ» — услуги по ремонту авиационной техники, авиационно-техническое имущество. Основное направление деятельности — ремонт и модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Барановичский завод наращивает производство деталей и компонентов для авиационной техники.

Объемы экспорта «558 АРЗ» сопоставимы с зарубежными поставками «ЭПАМ Системз» (290 млн долларов), «Санта Бремора» (238,9 млн), «Атланта» (200 млн) и «Штадлер Минска» (165,6 млн).


Значками самолетов обозначены страны, с которыми сотрудничает «558 АРЗ». Данные 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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В 2017 году экспорт барановичского "558 Авиационного ремонтного завода" составил 221,1 млн долларов.
 
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