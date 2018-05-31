В 2017 году экспорт барановичского «558 Авиационного ремонтного завода» составил 221,1 млн долларов. Такие данные обнародованы в материалах к конкурсу «Лучший экспортер 2017 года», который проводится Белорусской торгово-промышленной палатой. Барановичский завод признал победителем в номинации «Услуги».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За 2017 год общий объем экспорта товаров и услуг вырос в 1,9 раза по отношению к 2016 году, сальдо внешнеторговой деятельности — положительное и составило почти 94 млн долларов. Удельный вес экспорта в общем объеме производства достиг 97,8%. Экспорт на 1 сотрудника — 112,1 тысячи долларов.

Экспортная продукция «558 АРЗ» — услуги по ремонту авиационной техники, авиационно-техническое имущество. Основное направление деятельности — ремонт и модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Барановичский завод наращивает производство деталей и компонентов для авиационной техники.

Объемы экспорта «558 АРЗ» сопоставимы с зарубежными поставками «ЭПАМ Системз» (290 млн долларов), «Санта Бремора» (238,9 млн), «Атланта» (200 млн) и «Штадлер Минска» (165,6 млн).



Значками самолетов обозначены страны, с которыми сотрудничает «558 АРЗ». Данные 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY