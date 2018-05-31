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Кобяков призвал правительства стран СНГ ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли услугами

01.06.2018 13:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 июня. Правительствам стран — членов СНГ необходимо ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 1 июня в Душанбе на заседании Совета глав правительств государств — членов СНГ.

"Белорусская сторона приветствует, что работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, однако еще немало предстоит сделать", — цитирует Кобякова пресс-служба белорусского правительства. По его словам, принципиального решения требует вопрос о расширении сферы применения соглашения, а именно на учреждение и деятельность непосредственных поставщиков услуг, а также на связанные с этим инвестиции.

Премьер-министр уверен, что необходимо также урегулировать отдельные аспекты в связи с участием стран СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях — в частности ЕАЭС и ВТО. Там уже достигнуты определенные договоренности о либерализации рынка услуг.

Кроме того, Беларусь инициирует распространение зоны свободной торговли на область электронной коммерции. В первую очередь речь идет о выстраивании безбарьерной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и создании гибкой правовой базы для координации сотрудничества стран Содружества.

По словам Кобякова, "не менее важна унификация правил и процедур регулирования государственных закупок". Несмотря на то что соответствующие документы приняты и в СНГ, и в ЕАЭС, на практике есть проблемы с доступом на рынки, констатировал он.

В Душанбе состоялась двусторонняя встреча Кобякова и главы правительства России Дмитрия Медведева. Однако о чем на ней шла речь, не сообщается.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 июня. Правительствам стран — членов СНГ необходимо ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами, заявил...
 
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