Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе. Об этом он заявил сегодня при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе, передает БЕЛТА .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Президенту доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.

Как пояснили представители Госпогранкомитета, постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на данном направлении нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности. С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма. «Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен», — сказал глава государства.

«Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — подчеркнул Лукашенко. — Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться… А границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны) право, это их дело».

«Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфрастуктуру», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. «Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками, — сказал он. — Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть».

Как ранее выразился президент, между Беларусью и Россией появилась «самая странная граница в Европе» .

В феврале 2017 года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая того же года все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у их пассажиров проверяли документы.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил , что весной 2018 года на границе России с Беларусью могут быть установлены временные пограничные посты. Появление погранпостов представитель российского ведомства объяснил беспокойством российских властей по поводу открытости границы в условиях, когда власти Беларуси в начале 2017 года установили кратковременный безвизовый режим для граждан 80 стран мира.

Соглашение о взаимном признании виз, которое призвано упорядочить этот вопрос, до сих пор не подписано , к его обсуждению Минск и Москва вернутся осенью этого года.