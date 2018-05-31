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Лукашенко видит угрозу миру в столкновении крупных держав: Главное столкновение - это США с Китаем

01.06.2018 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав. Об этом он заявил сегодня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе, передает БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Основная угроза, как я ее вижу, столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение, — сказал глава государства. — Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли».

Президент подчеркнул, что эти столкновения в чем-то проявляются. Например, в ситуации на Донбассе и в Сирии. «Это уже открытое противостояние», — заметил он.

Что касается Сирии, Александр Лукашенко добавил, что там столкнулись интересы крупных держав. «Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, особенно Иран и США», — заявил белорусский лидер.

«Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете кто», — сказал глава государства.

 
 
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"Главное столкновение - это США с Китаем. Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и...
 
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