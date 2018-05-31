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Правозащитники: по данным госпредставителей, в белорусских тюрьмах сидит 3% населения

01.06.2018 15:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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В апреле в Женеве Комитету против пыток ООН был представлен отчет Беларуси об исполнении Конвенции против пыток. Кроме официальной делегации на заседание были приглашены представители Коалиции правозащитных организаций Беларуси, которые рассказали, какие предыдущие рекомендации государству удалось выполнить и какие рекомендации дал Комитет в этот раз на заседании.


От Беларуси на заседании из официальных лиц выступали представители МИД, Минздрава, Департамента исполнения наказаний, Национального центра законодательства и правовых исследований, постоянные представители Беларуси в ООН.

Отчет в Комитет Беларусь отправила еще в 2015 году. А правозащитники подготовили альтернативный доклад.

— Мы рассмотрели вопросы, которые задавал Комитет государству, и те моменты, где государство в своем докладе умалчивает и лукавит, а также добавили актуальную информацию вплоть до 2018 года. И предоставили свой альтернативный отчет, — поясняет правозащитница Виктория Федорова.

Представителей Комитета на заседании интересовали многие вопросы: включение гражданского общества в общественно-наблюдательные комиссии в Беларуси, переполненность тюрем, условия содержания заключенных, женщин и детей, ЛГБТ-сообщества и другое.

—  Вопрос переполненности тюрем очень сложный: государство считает по своим нормам, а в Комитете учитывают свои, поэтому ответы нашего государства довольно субъективные. Плюс, надо знать площади помещений изоляции и количество заключенных. Последнее с трудом МВД стало более регулярно озвучивать. До сих очень часто пользуются устаревшей информацией, которую Беларусь предоставила в какую-то международную организацию, — говорит правозащитник Павел Левинов.

Как рассказывают правозащитники, по данным представителя Департамента исполнения наказаний, выступавшего на заседании в Женеве, сегодня в Беларуси 290 человек на 10 тысяч населения находятся в местах лишениях свободы, то есть 3%.

— Они также заявили, что переполнения в тюрьмах и колониях с 2012 года нет, а норма — не менее 2 квадратных метров на человека в камере. Но мы не знаем точное количество заключенных и площади тюрем, — добавляет Раиса Михайловская.

— Я когда была в колонии в Молдове, нас привели в тюрьму, это коридор, в котором двери в комнаты, а на стене возле двери табличка, где фамилии трех заключенных и площадь комнаты — 13 метров. По европейским стандартам в камере должно быть 4 метра квадратных на одного заключенного. То есть в Молдове международные нормы соблюдаются. И тут непонятно, почему бы нашим властям не перенять такой положительный пример, — говорит Павел Левинов. — А у нас этого не написано — ни сколько людей, ни площадь. Но мы знаем от тех, кто был в колонии, что в них, чтобы увеличить площадь помещения, у заключенных забирают сушилки для одежды.

По итогам заседания Комитет снова выдал белорусским властям рекомендации, включающие 63 пункта. Среди которых криминализировать пытки — включить пытку как отдельное преступление в законодательство, позволить входить в общественно-наблюдательные комиссии правозащитникам и общественным деятелям, позволить общественникам встречаться с задержанными, ввести мораторий на смертную казнь.

Помимо вопросов изменений законодательства, в Комитете рассмотрели вопросы заключенных, которые, как считают правозащитники, подвергались пыткам в белорусских тюрьмах. На заседании упомянули случай Игоря Птичкина, который скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года.

— Комитет с сожалением отметил, что лица, виновные в жестоком обращении с Птичкиным не понесли ответственности. А фельдшер Крылов понес ответственность только за ошибки в лечении, — говорит Левинов.

Правозащитница Раиса Михайловская на заседании представила свой отчет, в котором подняла вопрос по расследованию дел исчезновения политиков в Беларуси и вопрос притеснения адвокатов.

— Есть ощущение, что государство не видит человека, им лишь бы отчитаться. Оно ведет себя как студент, который не выучил ничего, но экзамен сдал, — говорит Михайловская. — Но мы будем мониторить соблюдение рекомендаций.

— Вообще, без воли государства не обойтись, никаких изменений не будет, — добавляет Левинов.

 
 
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В апреле в Женеве Комитету против пыток ООН был представлен отчет Беларуси об исполнении Конвенции против пыток. Кроме официальной делегации на заседание были...
 
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