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Министр обороны вручил боевое знамя 1146-му зенитному ракетному полку, который будет охранять АЭС в Островце
01.06.2018 15:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 июня. 1 июня в Островецком районе Гродненской области прошли торжественные мероприятия, связанные с вручением министром обороны Беларуси боевого знамени 1146-му гвардейскому зенитному ракетному полку ВВС и войск ПВО и открытием нового военного городка.
Как сообщает Министерство обороны, 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк — это легендарная гвардейская воинская часть с историей, начавшейся в 1941 году.
Штаб воинской части, учебный корпус, казармы, клуб, парк боевых машин, все здания и сооружения — все абсолютно новое. Учебные классы оборудованы современной оргтехникой, макетами и образцами вооружения. Полк укомплектован зенитными ракетными комплексами "Тор-М2".
"При формировании полка к отбору личного состава командование ВВС и войск ПВО подошло с высокой ответственностью. В часть подобрали лучших специалистов", — сообщает Минобороны.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Министр обороны вручил боевое знамя 1146-му зенитному ракетному полку, который будет охранять АЭС в Островце
Минск, 1 июня. 1 июня в Островецком районе Гродненской области прошли торжественные мероприятия, связанные с вручением министром обороны Беларуси боевого знамени...
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