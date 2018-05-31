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В Витебской области выявлены нарушения в сфере предоставления местными властями гарантий по банковским кредитам
01.06.2018 15:40 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 июня. Прокуратура Витебской области проверила исполнение законодательства в сфере предоставления местными властями гарантий по банковским кредитам, контроля за погашением таких кредитов и процентов по ним.
Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, исполнительные и распорядительные органы Витебской области организовали активную работу в данном направлении. Наибольшее количество договоров о предоставлении гарантий по кредитам банков заключил областной исполком (311), за ним расположились Витебский (81), Верхнедвинский (69), Дубровенский (69), Толочинский (64) районные исполкомы.
При изучении этой деятельности прокуроры установили существенные нарушения законодательства.
В Бешенковичском, Глубокском и Мёрском районах утвержденные решениями городских и районных исполкомов инструкции о порядке предоставления гарантий по кредитам белорусских банков не всегда находились в актуальном состоянии и соответствовали установленным требованиям. В Оршанском, Мёрском, Глубокском и Дубровенском районах допускались факты предоставления гарантий по банковским кредитам при отсутствии необходимых документов.
Оказался недостаточным уровень взаимодействия местных властей и банков: не была налажена работа по регрессному взысканию с должников сумм задолженностей по исполненным гарантиям.
В Витебском, Полоцком, Мёрском и Глубокском районах прокуроры вскрыли случаи необоснованного предоставления гарантий по кредитам юридическим лицам, которые имели задолженность по платежам в бюджет и не выполнили свои обязательства по ранее полученным займам. В Дубровенском и Полоцком районах вопреки установленным нормам договоры о предоставлении гарантий заключались без своевременного внесения юридическими лицами соответствующей платы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Витебской области выявлены нарушения в сфере предоставления местными властями гарантий по банковским кредитам
Минск, 1 июня. Прокуратура Витебской области проверила исполнение законодательства в сфере предоставления местными властями гарантий по банковским кредитам,...
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