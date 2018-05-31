Белорусская универсальная товарная биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа подписали новое соглашение о сотрудничестве

Минск, 1 июня. В рамках делового визита делегации ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Ташкент (Узбекистан) 31 мая было подписано новое соглашение о сотрудничестве с АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" (УзРТСБ), сообщила БелаПАН пресс-служба БУТБ.



Со стороны БУТБ подпись на документе поставила заместитель председателя правления биржи Ирина Наркевич.



В соответствии с соглашением БУТБ и УзРТСБ планируют обмениваться торгово-экономической и маркетинговой информацией, проводить совместные мероприятия, содействовать укреплению деловых контактов между белорусскими и узбекскими субъектами хозяйствования и развивать взаимодействие по другим перспективным направлениям.



Отвечая на вопросы узбекских СМИ, Наркевич заявила, что БУТБ ставит перед собой цель применять новые методы биржевой торговли. "Мы живем в эпоху цифровой трансформации экономики. Оставаться в стороне от этого процесса — значит утратить конкурентоспособность. Мы не можем себе это позволить, поскольку биржа обеспечивает сырьем реальный сектор экономики, содействует экспорту белорусских товаров, развивает электронную коммерцию, переводит в цифровой формат государственные закупки. Все это задачи государственной важности. От их успешного выполнения напрямую зависит благосостояние белорусского народа и экономическая безопасность нашей страны".



При этом заместитель председателя правления БУТБ подчеркнула, что соглашения и договоры, ранее заключенные с УзРТСБ, оказались выгодными для экономики Беларуси и Узбекистана. "Надеемся, что новое соглашение также даст высокие результаты", — добавила Наркевич.



В ходе визита в Узбекистан представители БУТБ приняли участие в международных специализированных выставках Uzbekistan Agrotech Expo — 2018 и Uzbekistan Agromash Expo — 2018, где были представлены ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия страны. По итогам переговоров, проведенных в рамках выставок, ряд экспонентов и посетителей выразили заинтересованность в использовании торговых площадок БУТБ для выхода на рынок Беларуси и ЕАЭС.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская универсальная товарная биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа подписали новое соглашение о сотрудничестве Минск, 1 июня. В рамках делового визита делегации ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Ташкент (Узбекистан) 31 мая было подписано новое...

Марина Носова, БелаПАН.