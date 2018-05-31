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Беларусь и США обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества

01.06.2018 14:36 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 июня. Перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества Беларуси и США обсудили 1 июня в Минске председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Роберт Райли.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба ГКНТ, в ходе встречи достигнута договоренность, что стороны на экспертном уровне проработают перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий, а также реализации совместных научно-технических и инновационных проектов, в том числе в области медицины и медицинской техники, защиты интеллектуальной собственности, организации трансфера и коммерциализации технологий.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность взаимодействия по поддержке инновационного предпринимательства и молодежного стартап-движения, развития субъектов инновационной инфраструктуры и создания системы венчурных инвестиций.

Шумилин отметил, что белорусские и американские ученые и исследователи могут выполнять совместные проекты, в том числе по линии рамочной программы ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020".
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 июня. Перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества Беларуси и США обсудили 1 июня в Минске председатель Государственного комитета по...
 
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