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Лукашенко распорядился выделить средства на реставрацию Гольшанского и Кревского замков, Коссовского дворца

01.06.2018 14:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение № 113рп "О поддержке культуры и искусства".

Документом, как сообщает пресс-служба президента, утверждено решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства, предусматривающее выделение денежных средств для реализации трех проектов — комплекса реставрационных работ в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.

"Принятие распоряжения будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, увеличению их туристического потенциала", — прокомментировали в пресс-службе.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение № 113рп "О поддержке культуры и искусства". Документом, как сообщает пресс-служба президента,...
 
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