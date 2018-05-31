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Лукашенко распорядился выделить средства на реставрацию Гольшанского и Кревского замков, Коссовского дворца
01.06.2018 14:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение № 113рп "О поддержке культуры и искусства".
Документом, как сообщает пресс-служба президента, утверждено решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства, предусматривающее выделение денежных средств для реализации трех проектов — комплекса реставрационных работ в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.
"Принятие распоряжения будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, увеличению их туристического потенциала", — прокомментировали в пресс-службе.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Лукашенко распорядился выделить средства на реставрацию Гольшанского и Кревского замков, Коссовского дворца
Минск, 1 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение № 113рп "О поддержке культуры и искусства". Документом, как сообщает пресс-служба президента,...
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