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Вице-президент ЕБРР Пию летит в Минск для встреч с Лукашенко, Семашко и Матюшевским
01.06.2018 19:02 — Новости Экономики | Tut.by
Вице-президент ЕБРР Ален Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня для встречи с президентом страны Александром Лукашенко и вице-премьерами Владимиром Семашко и Василием Матюшевским. Об этом говорится в сообщении банка.
В ходе его визита ожидается подписание нескольких проектных соглашений между Беларусью и ЕБРР в государственном и частном секторах.
30 мая на Белорусском промышленном форуме Владимир Семашко анонсировал визит вице-президента ЕБРР в Минск. По его словам, Беларусь обсуждает с европейским банком возможности увеличения инвестиций в реализацию проектов в стране до 0,5−1 млрд долларов в год.
Семашко надеется, что в 2018 году объем инвестиций банка в проекты в Беларуси составит около 250 млн долларов. В 2017 году было 163 млн долларов.
«Главное направление у них сегодня такое. Выбираются определенные предприятия — проблемные предприятия, из разных отраслей — и они должны раскрутить их», — описал направление взаимодействия с ЕБРР белорусский вице-премьер.
ЕБРР занимается привлечением инвесторов в Белинвестбанк, Банк Москва-Минск, «Красносельскстройматериалы», пивзавод «Криница».
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В ходе его визита ожидается подписание нескольких проектных соглашений между Беларусью и ЕБРР в государственном и частном секторах.
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