Вице-президент ЕБРР Пию летит в Минск для встреч с Лукашенко, Семашко и Матюшевским

Вице-президент ЕБРР Ален Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня для встречи с президентом страны Александром Лукашенко и вице-премьерами Владимиром Семашко и Василием Матюшевским. Об этом говорится в сообщении банка.

В ходе его визита ожидается подписание нескольких проектных соглашений между Беларусью и ЕБРР в государственном и частном секторах.

30 мая на Белорусском промышленном форуме Владимир Семашко анонсировал визит вице-президента ЕБРР в Минск. По его словам, Беларусь обсуждает с европейским банком возможности увеличения инвестиций в реализацию проектов в стране до 0,5−1 млрд долларов в год.

Семашко надеется, что в 2018 году объем инвестиций банка в проекты в Беларуси составит около 250 млн долларов. В 2017 году было 163 млн долларов.

«Главное направление у них сегодня такое. Выбираются определенные предприятия — проблемные предприятия, из разных отраслей — и они должны раскрутить их», — описал направление взаимодействия с ЕБРР белорусский вице-премьер.

ЕБРР занимается привлечением инвесторов в Белинвестбанк, Банк Москва-Минск, «Красносельскстройматериалы», пивзавод «Криница».