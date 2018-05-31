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В Шклове открыли "Корону" площадью 3,5 тысячи "квадратов". В Могилев ритейлер пока не собирается

01.06.2018 20:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Шклове 31 мая открыли супермаркет «Корона» общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. Кроме продуктового гипермаркета с отделом кулинарии, в нем магазин бытовой техники и электроники «Корона Техно», пиццерия, 3D-кинотеатр с двумя залами, детский развлекательный центр. Это 37-ой торговый объект сети и третий — в Могилевской области. Две «Короны» есть в Бобруйске. О том, чтобы ритейлер пришел в Могилев, речи пока нет.


Фото: korona.by

Строить «Корону» в Шклове начали в августе 2017 года. Председатель совета директоров ООО «Табак-инвест» Павел Топузидис рассказал, что это не только экономический, но и социаьный проект.

О появлении большого гипермаркета на родине президента стало известно после того, как Александр Лукашенко 8 сентября 2017 года провел рабочую встречу с Топузидисом, на которой обсуждалась реализация проекта по комплексному торговому обслуживанию населения, проживающего в сельской местности и небольших населенных пунктах.

Президент отметил важность реализации проекта в сфере торгового обслуживания населения, особенно сельского. При этом он констатировал, что порой складывается несправедливая ситуация, когда на селе товары в магазинах, в том числе продукты питания, реализуются по ценам дороже, чем в городе.


Пиццерия в «Короне» Шклова. Фото: korona.by

«Не скажу, что нам нужна замена белкоопсоюзовской торговли, — нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает», — сказал руководитель государства.

Позже Павел Топузидис рассказал, что строительство гипермаркета в Шклове, которое на тот момент уже велось, — один из шагов пилотного проекта.

— Он предусматривает также строительство или замену имеющихся магазинов (около 13) в агрогородках, — отметил Топузидис. — Его цель — предоставить жителям села те же самые услуги, как и в городе. Привнести новый уровень обслуживания, больший ассортимент в магазинах, изменить сам подход. Допустим, в магазинах в деревне должно быть по номенклатурному списку только 300 наименований товаров — это неправильно",

При этом, подчеркнул он, необходимо не только заниматься торговлей, но и нести социальные функции. Такую политику, например, проводит Белкоопсоюз. «Задача состоит в том, чтобы постепенно полностью все социальные функции, которые выполняет Белкоопсоюз, выполняла новая структура. Именно в отдельно взятом районе. Мы посмотрим, насколько это можно делать более эффективными методами, чем есть на сегодня», — отметил Павел Топузидис.


Один из двух залов 3D-кинотеатра в «Короне» в Шклове. Фото: korona.by

Интересно, что в соседнем, Оршанском районе, торговлю в деревнях развивает другой крупный сетевик, «Евроторг». По согласованию с райисполкомом местное райпо передало ритейлеру 33 стационарных магазина и 14 маршрутов автолавок. «Евроторг» готов развиваться в сельской местности и дальше, но ему не позволяет антимонопольное законодательство. И это не устраивает в первую очередь жителей периферии: они требуют «нормальный магазин с нормальными ценами».

«Не построите магазин — поедем в Минск!». Как сельчанам указ президента жить мешает

Что касается «Короны», то о строительстве гипермаркета в Могилеве ритейлер пока не говорит. Сейчас он строит торговый объект в Гомеле.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Председатель совета директоров ООО "Табак-инвест" Павел Топузидис говорил, что это также социальный проект.
 
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