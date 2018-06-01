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На конференции в Березе обсуждены перспективы развития беспилотной авиации в Беларуси
01.06.2018 23:52 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 июня. Специалисты Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и ряда организаций, входящих в его систему, 30 мая – 1 июня приняли участие в пятой научно-практической конференции по перспективам развития беспилотной авиации. Она проводилась управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов (БАК) Вооруженных сил на базе 927-го центра подготовки и применения БАК (Береза, Брестская область) и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманово.
Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, в частности, специалисты организаций системы ГВПК и оборонного сектора экономики поделились с коллегами опытом и новыми подходами в разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА), перспективами развития производства БЛА в стране.
В конференции приняли участие представители различных министерств и ведомств, а также ряд компаний-разработчиков БЛА из России.
На выставке предприятия Госкомвоенпрома (ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Агат -- системы управления -- управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей") и оборонного сектора экономики представили образцы перспективных и модернизированных БАК, в том числе стоящих или планируемых к принятию на вооружение Вооруженных Сил.
Всего на выставке экспонировалось около 30 образцов БЛА самолетного и вертолетного типов, в том числе в ударном исполнении.
Некоторые роботоризированные летательные аппараты совершили практические полеты. Так, специалисты ОАО "Агат -- системы управления" совместно с ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" произвели запуск новейшей версии БЛА 1ЛА-150-01 с измененной конфигурацией планера и улучшенными летно-тактическими характеристиками с катапульты 1МПУ-150. После взлета бееспилотник совершил посадку в автоматическом режиме на военном аэродроме в Барановичах.
Как отмечают в Госкомвоенпроме, среди комплексных системных проектов, которым в ведомстве в настоящее время уделяется приоритетное значение, является создание роботизированной и беспилотной техники, объединенной в сеть боевых и обеспечивающих платформ. По данному направлению организациями ГВПК продолжены работы по созданию и модернизации БАК различного назначения.
Сегодня же создан и предлагается потенциальным покупателям ряд эффективных БАК: тактические ближнего действия "Беркут-1" и "Москит"; тактический БАК малой дальности "Беркут-2"; многофункциональный БАК "Гриф-100" с дальностью действия до 100 км; БАК вертикального взлета и посадки (типа квадрокоптер) "Шершень", а также ряд элементов и целевых нагрузок, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе косплекса.
Все аппараты, за малым исключением, созданы на основе белорусских комплектующих.
БАК "Беркут-1", "Москит", "Беркут-2" приняты на вооружение и используются в подразделениях Вооруженных сил Беларуси.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 1 июня. Специалисты Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и ряда организаций, входящих в его систему, 30 мая – 1 июня приняли участие в...
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