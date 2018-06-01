﻿ На конференции в Березе обсуждены перспективы развития беспилотной авиации в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На конференции в Березе обсуждены перспективы развития беспилотной авиации в Беларуси

01.06.2018 23:52 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 июня. Специалисты Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и ряда организаций, входящих в его систему, 30 мая – 1 июня приняли участие в пятой научно-практической конференции по перспективам развития беспилотной авиации. Она проводилась управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов (БАК) Вооруженных сил на базе 927-го центра подготовки и применения БАК (Береза, Брестская область) и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманово.

Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, в частности, специалисты организаций системы ГВПК и оборонного сектора экономики поделились с коллегами опытом и новыми подходами в разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА), перспективами развития производства БЛА в стране.

В конференции приняли участие представители различных министерств и ведомств, а также ряд компаний-разработчиков БЛА из России.

На выставке предприятия Госкомвоенпрома (ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Агат -- системы управления -- управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей") и оборонного сектора экономики представили образцы перспективных и модернизированных БАК, в том числе стоящих или планируемых к принятию на вооружение Вооруженных Сил.

Всего на выставке экспонировалось около 30 образцов БЛА самолетного и вертолетного типов, в том числе в ударном исполнении.

Некоторые роботоризированные летательные аппараты совершили практические полеты. Так, специалисты ОАО "Агат -- системы управления" совместно с ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" произвели запуск новейшей версии БЛА 1ЛА-150-01 с измененной конфигурацией планера и улучшенными летно-тактическими характеристиками с катапульты 1МПУ-150. После взлета бееспилотник совершил посадку в автоматическом режиме на военном аэродроме в Барановичах.

Как отмечают в Госкомвоенпроме, среди комплексных системных проектов, которым в ведомстве в настоящее время уделяется приоритетное значение, является создание роботизированной и беспилотной техники, объединенной в сеть боевых и обеспечивающих платформ. По данному направлению организациями ГВПК продолжены работы по созданию и модернизации БАК различного назначения.

Сегодня же создан и предлагается потенциальным покупателям ряд эффективных БАК: тактические ближнего действия "Беркут-1" и "Москит"; тактический БАК малой дальности "Беркут-2"; многофункциональный БАК "Гриф-100" с дальностью действия до 100 км; БАК вертикального взлета и посадки (типа квадрокоптер) "Шершень", а также ряд элементов и целевых нагрузок, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе косплекса.

Все аппараты, за малым исключением, созданы на основе белорусских комплектующих.

БАК "Беркут-1", "Москит", "Беркут-2" приняты на вооружение и используются в подразделениях Вооруженных сил Беларуси.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 июня. Специалисты Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и ряда организаций, входящих в его систему, 30 мая – 1 июня приняли участие в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Шклове открыли "Корону" площадью 3,5 тысячи "квадратов". В Могилев ритейлер пока не собирается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика