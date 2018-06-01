|
Лукашенко: Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси
02.06.2018 11:06 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы, передает БЕЛТА.
— Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности, — сказал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов.
Именно пограничникам как никому хорошо известно, что такое мир и спокойствие на родной земле, отметил Александр Лукашенко:
— К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах планеты. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе, — передает словам президента «
Непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Президент напомнил некоторые его элементы:
— Для повышения боеспособности и мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)