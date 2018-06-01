"Вел себя как настоящий бандит" - Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает БЕЛТА .

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал глава государства. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел — Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

Александр Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ — Прим БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил белорусский президент. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.

Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США, сообщила пресс-служба КГБ.

В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главным инспектором по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.

