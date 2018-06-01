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"Вел себя как настоящий бандит" - Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения
02.06.2018 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает
— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал глава государства. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел — Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.
Александр Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.
— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ — Прим БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил белорусский президент. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.
Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США,
В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.
Сергей Ровнейко
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"Вел себя как настоящий бандит" - Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника - инспектора по Гродненской области Сергея...
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