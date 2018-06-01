Обмен криптовалюты на денежные единицы или товары облагается подоходным налогом



28 марта 2018 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», который определил порядок обращения цифровых знаков (токенов), к которым относятся криптовалюты (в том числе Bitcoin).

Декретом определен также ряд налоговых льгот в отношении операций с криптовалютой, рассказали корреспонденту pinsknews.by в ИМНС по Пинскому району.

Физические лица вправе владеть цифровыми знаками (токенами), совершать майнинг (добыча, получение), хранение цифровых знаков (токенов) в виртуальных кошельках, их обмен на иные цифровые знаки (токены), приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Можно также дарить и завещать цифровые знаки (токены).

До 1 января 2023 года деятельность по майнингу, приобретению (в том числе в порядке дарения), отчуждению цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные цифровые знаки (токены), осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, не является предпринимательской деятельностью, такие доходы не признаются объектами налогообложения подоходным налогом, цифровые знаки (токены) не подлежат декларированию. Вместе с тем, при дальнейшем обмене физическим лицом криптовалюты на денежные единицы различных стран либо на товары (работы, услуги) блага, полученные в результате такого обмена, признаются объектом налогообложения подоходным налогом, т.е. доходами, полученными в денежной и (или) натуральной формах.

Налогообложение доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде в результате обмена криптовалюты на денежные единицы и (или) товары (работы, услуги), осуществляется в порядке, установленном статьями 178 и 180 Налогового кодекса Республики Беларусь.