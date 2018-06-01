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Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего - Русый

02.06.2018 10:46 — Новости Экономики | БелТА  
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Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего - Русый
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый в интервью "Сельской газете", сообщает БЕЛТА.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2018 году весенне-полевые работы начались на две недели позже прошлогодних, да и сложившихся в последнее десятилетие. Вместе с тем благодаря слаженной, хорошо организованной работе на местах отставание по темпам и объемам ликвидировано. На 28 мая яровой сев практически завершен: 99% к плану на площади 2,5 млн га, или 105% к уровню 2017 года. Такие темпы работ, а также тот факт, что на 11% больше внесено минудобрений, и при прочих равных сложившихся условиях года позволяют надеяться на результат не хуже 2017-го", - заявил вице-премьер.

Михаил Русый пояснил, что высокие температуры мая привели к созреванию кормовых и развитию основных сельхозкультур. "Это позволяет прогнозировать более полноценный второй укос трав, более ранние сроки уборки хлебов. Соответственно, у аграриев будет больше времени на подготовку к осеннему севу и увеличатся сроки уборки осенью", - сказал он.

Заместитель премьер-министра напомнил, что весенние полевые работы частично обеспечиваются бюджетными средствами, привлечены кредиты банков, включая льготные, а также собственные средства сельхозпредприятий. В январе - мае направлено Br946 млн на приобретение горюче-смазочных материалов, минудобрений, средств защиты растений, семян, ремонт и техобслуживание сельхозтехники, а также на известкование кислых почв. Удельный вес бюджетных расходов в общей сумме направленных на эти цели средств около 31%, или Br296 млн, льготных кредитов - 32%, или Br298 млн, иных источников - 37%, или Br352 млн.

"С 2015 года определены новые подходы по оказанию господдержки АПК. Бюджет финансирует общегосударственные мероприятия по госпрограммам в АПК, кроме того, средства выделяются сельхозорганизациям в виде выплат на единицу реализованной продукции, субсидий в текущую деятельность, субвенций на проведение мероприятий по поддержанию плодородия почв. Бюджетные средства выступают в качестве источников финансирования полевых работ, прежде всего весенне-полевого сева. Объемы господдержки АПК ежегодно определяются с учетом возможностей бюджетов", - рассказал вице-премьер. Он уточнил, что наблюдается тенденция к сокращению объемов господдержки этого сектора. "Например, если без учета расходов, направляемых на компенсацию потерь банков от предоставления льготных кредитов сельхозпредприятиям, господдержка на 1 га сельхозземель в 2005 году составляла $172, то в 2011-м - $149, а в 2017-м - $76", - констатировал Михаил Русый.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый в интервью...
 
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