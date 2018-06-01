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Крупные нефтяные компании России отказались снижать цены на бензин
02.06.2018 19:44 — Новости Экономики | Tut.by
Российские нефтяные компании зафиксировали цены на топливо, при этом об их снижении речи не идет. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу», сообщает
В среду, 30 мая, на совещании у Козака прошло обсуждение ситуации в нефтяной отрасли, на котором присутствовали представители крупнейших нефтяных компаний. На нем утвердили ранее озвученное снижение ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня на 3 тыс. и 2 тыс. российских рублей за тонну, а также решение не повышать акцизы с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 рублей за тонну).
Сегодня вице-премьер сказал, что крупнейшие нефтяные компании дали гарантии, что зафиксируют цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая. «Договорились о том, что зафиксируем те цены, — во всяком случае, те компании, которые здесь участвовали, они взяли на себя такие обязательства, — которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике», — пояснил вице-премьер.
После снижения акцизов на нефтепродукты расходы федерального бюджета сокращать не придется, заверил Козак. По его словам, бюджет будет «отбалансирован». Ранее вице-премьер оценивал, что объем выпадающих доходов бюджета от снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо может составить 100 млрд российских рублей.
На снижение акцизов власти пошли с учетом прогнозов о повышении цен на моторное топливо на 30% к концу года. Вице-премьер отметил, что стоимость топлива находится под давлением мировых цен на нефть.
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Вице-премьер сказал, что крупнейшие нефтяные компании дали гарантии, что зафиксируют цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая.
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