Военные Великобритании проведут инспекцию на территории Беларуси

С 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе на территории Беларуси будет находиться инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, инспекционной группой будет проведена инспекция воинской части (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Целью инспекции будет являться проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

В составе инспекционной группы, помимо шести военных инспекторов из Великобритании, будут по одному военному инспектору из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.