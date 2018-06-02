Минск, 3 июня. Предприятия концерна "Беллесбумпром" на рынки дальнего зарубежья за январь—апрель 2018 года поставили продукции на 105,2 млн долларов США, что на 49% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщила пресс-служба ведомства.

За январь—апрель 2018 года доля поставок продукции в страны вне СНГ в общем объеме экспорта достигла 51,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 8 процентных пунктов. По сравнению с январем-мартом 2018 года — на 1,1 процентного пункта.

"Таким образом, идет планомерный устойчивый рост поставок продукции на перспективные и наиболее премиальные рынки сбыта. Наблюдается устойчивая положительная тенденция роста отгрузок в страны Европейского союза. Доля поставок продукции в них за четыре месяца составила 47,3%, в аналогичном прошлогоднем периоде она составляла 40%", — отметили в пресс-службе.

На рынки дальнего зарубежья предприятия концерна поставляют практически всю номенклатуру выпускаемой продукции — от пиломатериалов до мебели, бумаги и картона. Первую позицию в объеме экспорта занимает фанера (22 млн долларов), затем древесноволокнистые плиты (17,8 млн), мебель (12,2 млн), далее древесностружечные плиты (10,2 млн), бумага и картон (10,8 млн долларов).

В целом за январь—апрель предприятия концерна экспортировали продукции на 170,6 млн долларов, что на 45,7% больше, чем за январь—апрель 2017 года. География экспорта охватила 54 страны. К числу новых рынков сбыта добавилась Финляндия, куда недавно была поставлена первая партия древесных плит.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия "Беллесбумпрома" за январь—апрель увеличили экспорт продукции на рынки дальнего зарубежья почти в полтора раза Минск, 3 июня. Предприятия концерна "Беллесбумпром" на рынки дальнего зарубежья за январь—апрель 2018 года поставили продукции на 105,2 млн долларов США, что на 49%...

Марина Носова, БелаПАН.