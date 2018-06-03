Правительство Беларуси стимулирует потребление электроэнергии в Беларуси, в том числе через использование электротранспорта. Об этом заявил в эфире канала ОНТ заместитель премьер-министра Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.



Фото: пресс-служба правительства Беларуси

Оценивая увиденное на выставке Белорусского промышленного форума, Владимир Семашко особо отметил активное развитие в стране электротранспорта, как электробусов, так и легковых автомобилей.

«В планах стоит 40−70 тыс. автомобилей произвести и продать, — отметил заместитель премьер-министра. — Мы сейчас стимулируем потребление электроэнергии. Разработана программа поглощения образовавшегося профицита в том числе через продвижение использования электротранспорта».

При этом Владимир Семашко подчеркнул, что подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей. «Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию Президента. Но надо еще создать инфраструктуру зарядных станций. Чтобы они располагались с интервалом не более 100 км», — добавил вице-премьер.

Как известно, в 2019 году планируется запустить первый блок Белорусской АЭС, второй блок должен заработать к концу 2020 года. В этой связи уже в этом году Беларусь отказалась от импорта электроэнергии, выработка ее на собственных источниках обойдется стране дешевле.