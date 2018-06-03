Эксперт: «Развиваться в регионы – это норма, в противном случае тебе не выжить»

– Если говорить о ситуации в целом, то рынок недвижимости в нашей стране развивается волнами. Первое серьезное потрясение произошло во время мирового экономического кризиса 2007-2008 годов. Я тогда только начал работать в компании и хорошо ощутил это на себе, работать было действительно трудно.

В данный момент рынок скорее находится на подъеме – мы отошли от последних потрясений, цены на торговые площади стабилизировались и даже немного растут. Нельзя сказать, что мы достигли пика, но рынок уверенно двигается по восходящей. Еще в прошлом году цены наметили положительную динамику, вакантность в торговых центрах постепенно ликвидируется.

Лучше всего эти изменения читаются на столичном рынке, где сосредоточен весь бизнес и вращаются наибольшие денежные потоки. Так, за год ввелись и заполнились такие известные «проекты-долгострои», как Galleria Minsk, Dana Mall и Green City. Про качество каждого из этих объектов можно вести долгую дискуссию, но, совершенно точно, провальных проектов среди них нет. Это новый для Беларуси уровень ритейла; масштаб, которого до ныне ни в Минске, ни, тем более, в регионах не было.



