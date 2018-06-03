Вдохновленные декретом. Число резидентов ПВТ выросло уже на треть

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых членов, общее число резидентов достигло 293, сообщается в пресс-релизе ПВТ.

Менее чем за полгода в число резидентов Парка вошло более 100 новых компаний. Резкий прирост начался после подписания и вступления в силу декрета президента №8, существенно расширившего возможности развития ИТ-индустрии. Эксперты отмечают, что, и условия для входа в ПВТ существенно упростились.

«Сама процедура регистрации компаний максимально упрощена. Это очень простой вход, понятные рекомендации, четкая инструкция подготовки компаний к вступлению. Если ты подготовил документы нужным образом, то у тебя не будет никаких вопросов», - отмечает директор компании «Хелмес Бел» Макс Мирончик.

«Очень положительный момент, что резидентами ПВТ могут стать не только гиганты, мощные продуктовики или аутсорсеры, а есть возможность попасть относительно небольшим компаниям, как мы. И тем, кто применяет технологии в каких-то обычных сферах жизни», - прокомментировал директор компании «Энлайтен» Матвей Олевинский.

«В ПВТ достаточно большая концентрация компаний и специалистов с релевантными для нас технологиями. Парк также оказывает мощную консультативную поддержку», - такое мнение высказал директор компании-резидента «ФОТЭК», которая специализируется на лазерной хирургии.

Четверть новых резидентов создают свои собственные продукты для разных сфер экономики. К примеру, разработчик детской анимации - «Диджитал Лайт Студио» - первая анимационная студия в Беларуси, которая вышла на мировой рынок и сотрудничает с признанными лидерами индустрии – компаниями Disney, Discovery, Sky, Panda.

Значительную активность проявляют отечественные инвесторы – 34 компании из пула учреждено гражданами Беларуси. Другие резиденты - из Австралии, США, России, Канады, Литвы, Чехии.

«Более ста компаний за 5 месяцев, более ста новых резидентов – это очень хорошие новости и большой успех. Такого в истории Парка высоких технологий еще не было. Конечно, это прямое свидетельство большого доверия со стороны IT-сообщества, не только белорусского, но и зарубежного, к декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан главой государства и к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашен президентом», - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

В числе новых резидентов есть и стартапы. Компания «Изовак ДР» разрабатывает ряд высокотехнологичных устройств, например, «очки дополненной реальности».

В сообщении отмечено, что декрет № 8 позволил расширить виды деятельности и действующим резидентам. Восемь компаний предусмотрели в своих бизнес-моделях возможность оказания рекламных маркетинговых услуг, осуществления аутсорсинга бизнес-процессов. Это резиденты: «Адмитад», «Бануба Девелопмент», «БД Технологии», «Изибрэйн», «И-Экс-Пи-Кэпитал», «Кино-мо Текнолоджис», «Плейджендари Девелопмент», «СтаркГеймз».