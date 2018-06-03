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В Беларуси упрощен порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте

04.06.2018 09:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 4 июня. В Беларуси субъектам хозяйствования предоставлено право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой. Такое решение содержится в постановлении правления Национального банка от 25 мая № 237, которым внесены изменения и дополнения в инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Беларуси, сообщает пресс-служба регулятора.

Постановлением также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. "Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, субъектам хозяйствования предоставлено право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.

Постановление вступило в силу 3 июня.


Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 4 июня. В Беларуси субъектам хозяйствования предоставлено право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой....
 
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