В Беларуси упрощен порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте

Минск, 4 июня. В Беларуси субъектам хозяйствования предоставлено право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой. Такое решение содержится в постановлении правления Национального банка от 25 мая № 237, которым внесены изменения и дополнения в инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Беларуси, сообщает пресс-служба регулятора.

Постановлением также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. "Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств", — отмечает пресс-служба.



Кроме того, субъектам хозяйствования предоставлено право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.



Постановление вступило в силу 3 июня.



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Андрей Середа, БелаПАН.