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Подготовлен проект указа, стимулирующего продажи электромобилей

04.06.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Подготовлен проект указа, стимулирующего продажи электромобилей

Правительство Беларуси побуждает потреблять электроэнергию в стране, в том числе через внедрение электротранспорта. Об этом заявил в эфире канала ОНТ заместитель Премьер-министра Владимир Семашко. 
 
Владимир Семашко рассказал об увиденном на выставке Белорусского промышленного форума. Особое внимание он обратил на быстрое развитие в Беларуси электротранспорта, как электробусов, так и легковых машин. По его словам, планируется произвести и реализовать 40-70 тысяч таких автомобилей.
 
Как отметил Владимир Семашко, подготовлен проект указа, который предусматривает меры для повышения продаж электромобилей. 
 
Как известно, в следующем году собираются запустить первый блок БелАЭС, второй блок должен заработать к концу 2020 года. В связи с этим наша страна уже отказалась от импорта электроэнергии. 
 
 
Советская Белоруссия
 
 
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Правительство Беларуси побуждает потреблять электроэнергию в стране, в том числе через внедрение электротранспорта. Об этом заявил в эфире канала ОНТ заместитель...
 
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