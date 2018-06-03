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Услуга «Лёгкий шопинг» для лоевчан
04.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
Услуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу.
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Услуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу. Приобретайте с максимальной выгодой товары...
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