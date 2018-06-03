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Услуга «Лёгкий шопинг» для лоевчан

04.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Услуга «Лёгкий шопинг» для лоевчанУслуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу.
Приобретайте с максимальной выгодой товары различного ассортимента и габарита в магазинах и торговых центрах не только для себя, но и для своих близких, а курьер РУП «Белпочта» доставит их на дом в любую точку Беларуси.
Более подробную информацию о новой услуге и наименованиях всех торговых точек, участвующих в совместном проекте «Легкий шопинг», можно узнать на сайте www.belpost.by.

 
 
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Услуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу. Приобретайте с максимальной выгодой товары...
 
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