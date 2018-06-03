Услуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу.

Приобретайте с максимальной выгодой товары различного ассортимента и габарита в магазинах и торговых центрах не только для себя, но и для своих близких, а курьер РУП «Белпочта» доставит их на дом в любую точку Беларуси.

Более подробную информацию о новой услуге и наименованиях всех торговых точек, участвующих в совместном проекте «Легкий шопинг», можно узнать на сайте www.belpost.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Услуга «Лёгкий шопинг» для лоевчан Услуга «Лёгкий шопинг» — это решение для тех, кому необходимо доставить покупку в удобное время по указанному адресу. Приобретайте с максимальной выгодой товары...