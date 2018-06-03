Из воспоминаний Рычарда-Болеслава, старшего сына Антония: «Зима 1939-1940 года была суровой. Морозы доходили до 45 градусов. В январе, как раз во время этих морозов, началась особая акция новых властей по очистке общества от нежелательных ей элементов. Началось выселение людей в Сибирь целыми семьями. Проводилось это мероприятие быстро и безжалостно. Вооружённые сотрудники НКВД с солдатами среди ночи поднимали людей с постелей, давали им не более 45 минут на сборы, а потом садили на дровни с розвальнями и отправляли на ближайшую станцию железной дороги, где их уже ожидали товарные вагоны, оборудованные как «теплушки».

Новая власть сразу отнесла «бело-поляка» к кровным врагам пролетарского строя, он был частым гостем на допросах в поставском НКВД и в один прекрасный день за ним пришли. Только чудо и, видимо, природная хитрость помогли ему избежать ареста.

Из воспоминаний Рычарда-Болеслава: «По счастливому стечению обстоятельств, те, кому было поручено арестовать отца, встретили его одного на улице при въезде в деревню и, не зная его в лицо, спросили, где проживает Антоний Гущо. Видя вооруженных людей и смекнув, что к чему, отец направил их по ложному адресу в другой конец деревни и, предупредив нас, спрятался в конопляном поле. Разъярённые неудачей, работники из "органов" перетрясли все закоулки нашего дома и двора и, не тронув нас, уехали. Нельзя сказать, что после событий первой "туры чертополоха" (так называли в народе депортации) мы не были готовы ко всякого рода неожиданностям. В любую минуту могли шагнуть в неизвестность. Мешки с сухарями и рюкзаки со всем необходимым, одежда, всё было подготовлено. И это стоило нервов».

Именно в это время Антоний сильно заболел. В военных действиях ВОВ дед уже не участвовал. Естественно, его не призвали как врага советской власти и по состоянию здоровья. Но он дожил до конца войны и умер в 1948 году, оставив жену Анну и 6 детей. Вот эти дети вместе с матерью и обрабатывали 10 гектаров земли при деревне.

В 1951 году с землёй пришлось расстаться — в бывших «Усходних Кресах» начали образоваться колхозы. Бабушка Анна вступила в колхоз, отдала все земельные наделы, но об «осадном» наделе не заявила. О нём боялись даже вспоминать, чтобы не пропасть на далёких просторах Сибири.

Теперь земля пуста, хаты давно нет. Дети на земле не остались — выгнала «колхозная нищета» искать лучшей доли в города. Из крестьян им пришлось стать пролетариатом.

Земля белорусского крестьянина

Ипполит вышел из большой семьи, где было 14 детей, и, естественно, когда отходил от родителей с молодой женой, ему ничего из земли не досталось. Он всё наживал сам. Ходил пешком на заработки в Вильно, трудился зимой на лесозаготовках, рыбачил и продавал рыбу богатому торговцу из посёлка Гута.