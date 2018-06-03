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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

04.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Динамика цен на вторичном рынке жилья «потеряла» направление: последние 1,5 месяца мы наблюдаем лишь едва различимые колебания индекса. За отчетную неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1298 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

На рынке новостроек отчетливее прослеживается коррекция. Хотя недельные темпы снижения цен не превышают 0,2%, отрицательная динамика наблюдалась 5 из 6 последних недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за последние 7 дней на 0,2% и составила 1268 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир стабилизировалось. Рост предложения «однушек» (+1,3%) и «трешек» (+0,2%) был компенсирован оттоком объектов в сегменте 2-комнатных и 4-комнатных квартир, которых стало на 1,0% и 0,3% меньше.

Любопытный факт: доля 1-комнатных квартир сейчас близка к своему максимальному значению за последний год, в то время как «трешки», напротив, находятся у годового минимума.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 июня следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

Динамика цен по типам квартир была разнонаправленной. Ростом завершили неделю 3-комнатные квартиры (+0,2%) и квартиры с четырьмя комнатами (+0,2%). Снижение цен зафиксировано в сегменте 1-комнатных квартир (-0,4%), для «двушек» неделя прошла без изменений.

Изменение цен в районах Минска на 4 июня выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило максимальные 2,4%, в Московском, Первомайском и Фрунзенском от 0,1% до 0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы отмечены в двух самых "дорогих": Советском (+0,9%) и Центральном (+0,3%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 мая - 4 июня 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 745 $/м2 (-0,5%), Витебск – 629 $/м2 (+0,3%), Гомель – 611 $/м2 (-0,5%), Гродно – 698 $/м2 (-0,8%), Могилев – 637 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,4% и составляет 2678 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1508 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,4% и составляет 910 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 28 мая по 4 июня 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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