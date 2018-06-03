ЕАБР получил возможность совершать операции в белорусских рублях

Евразийский банк развития открыл корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях в Национальном банке Беларуси. Банк также ведет переговоры с представителями биржи относительно получения доступа к операциям на Белорусской валютно-фондовой бирже, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Данная работа проводится в рамках Стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран — участниц банка, — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. — В текущем году банк планирует открыть корреспондентские счета в национальных валютах во всех центральных банках стран-участниц».

Напомним, Евразийский банк развития и Беларусь реализуют несколкьо проектов. В частности Беларусь получила пять траншей финансового кредита ЕФСР в объеме 1,6 млрд долларов на поддержку Программы реформ Беларуси. Деньги от ЕАБР получал БМЗ , реализуется проект с БЕЛАЗом и российским двигателем для него.

