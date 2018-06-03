Профсоюзы обозначили проблемы в экономике и попросили банки снизить плату за свои услуги

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем профсоюзы просят регулятора посодействовать по поводу высоких банковских вознаграждений за оказываемые услуги профсоюзным первичкам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В прошлом году основным вопросом обсуждения ФПБ и Нацбанка были высокие ставки кредитования в экономике. «Сегодня в результате продуманной политики, ориентации на выгодные долгосрочные и безотзывные вклады сохраняется достаточно стабильная ситуация на финансовом рынке, наблюдается оживление реального сектора экономики. Это дает дополнительные возможности для создания новых предприятий и новых рабочих мест», отмечают в ФПБ.

Вместе с тем в Федерации профсоюзов Беларуси констатируют, что многие предприятия до сих пор не могут выйти на нормальную работу в результате огромных потерь из-за «кредитования в предыдущие годы». Банки не всегда идут навстречу таким компаниям «в плане рассрочки предыдущей задолженности или рефинансирования кредитов». Поэтому, на взгляд профсоюзов, нужны «продуманные и взвешенные решения в этой части».

ФПБ также волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, высокие инфляционные ожидания населения. В это сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

Профсоюзы благодарны главному регулятору финансового рынка за поддержку инициативы «по введению в Беларуси страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве» компаний.

Кроме того, ФПБ будет признательна Нацбанку за проработку с коммерческими банками вопроса о снижении размера вознаграждения (платы) за банковские услуги, оказываемые первичным профсоюзным организациям.