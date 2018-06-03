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ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси - Алан Пию

04.06.2018 15:47 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси - Алан Пию
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси, отметил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию во время встречи с министром экономики Владимиром Зиновским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Вице-президент ЕБРР Алан Пию отметил, что банк в ближайшее время настроен на серьезную совместную работу по подготовке новых проектов и расширению направлений сотрудничества. По предварительным оценкам, уже в этом году ЕБРР сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Объем годовых инвестиций ЕБРР в 2016 году составил 124 млн евро, в 2017 году - 163 млн евро. Наибольшие объемы инвестиций ЕБРР отмечены в 2013-2014 годах, когда они составляли около 250 млн евро ежегодно.

"Во время встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе взаимодействие по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также возможные новые совместные инвестиционные проекты. Владимир Зиновский заверил представителей ЕБРР, что белорусская сторона рассматривает ЕБРР в качестве надежного партнера, с которым намерена и в дальнейшем продолжать конструктивный диалог и наращивать сотрудничество", - отметили в ведомстве.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР с 1992 года по 2017-й, согласно финансовому отчету банка за 2017 год, составил 1,971 млрд евро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси, отметил вице-президент Европейского банка реконструкции...
 
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