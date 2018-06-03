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Активиста, пикетировавшего МВД, освободили в зале суда

04.06.2018 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе вышел к зданию Министерства внутренних дел Беларуси с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (IP-адрес сайта МВД) освободили в зале суда. Об этом написал в Facebook ответственный секретарь незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергей Спарыш. 


Фото: страница Сергея Спарыша в Facebook

Дело активиста отправлено на доработку. 

Маркелова обвиняют по статье 23.34 часть 3 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Указанная часть статьи КоАП предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

 
 
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