Активиста, пикетировавшего МВД, освободили в зале суда

Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе вышел к зданию Министерства внутренних дел Беларуси с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (IP-адрес сайта МВД) освободили в зале суда. Об этом написал в Facebook ответственный секретарь незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергей Спарыш.



Фото: страница Сергея Спарыша в Facebook

Дело активиста отправлено на доработку.

Маркелова обвиняют по статье 23.34 часть 3 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Указанная часть статьи КоАП предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.