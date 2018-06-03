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Активиста, пикетировавшего МВД, освободили в зале суда
04.06.2018 16:45 — Новости Экономики | Tut.by
Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе
Дело активиста отправлено на доработку.
Маркелова обвиняют по статье 23.34 часть 3 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Указанная часть статьи КоАП предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
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Дело отправлено на доработку.
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