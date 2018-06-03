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В Монголии может появиться первые белорусский молочный кластер
04.06.2018 17:08 — Новости Экономики | БT
На встрече в парламенте речь шла о правовых механизмах сотрудничества. Стороны отметили, что наиболее перспективные направления двустороннего диалога - это торговля, транспортная логистика, правовая и образовательная сферы.
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Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел этой страны. С учетом внимания, которое уделяется правительствами развитию...
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