Предприятие по переработке изношенных шин появится в Пинске

В скором времени в Пинске может появиться предприятие, на котором будут перерабатывать изношенные шины. Об этом стало известно от руководителя ОАО «Агротранс» Владимира Прокопчика.

Так, новое производство будет размещено на площадях ОАО «Кузлитмаш», которые в настоящее время не используются. Всего планируется переоборудовать несколько пустующих цехов – провести реконструкцию, установить новое оборудование. Изношенные автошины будут перерабатывать на металлический и текстильный корд, а также на резиновую крошку. Подобный шаг позволит решить проблему утилизации резины, отработавшей свой ресурс. При этом отмечается, что предприятие будет безотходным.

Как показывает статистика, ежегодно на предприятиях Бресткой области накапливается 3-3.5 тыс. тонн изношенных шин. И из года в год эта цифра увеличивается.

Как отметил директор ОАО «Агротранс», компанией был изучен опыт зарубежных предприятий, где налажено аналогичное производство. Это заводы в странах СНГ и Балтии, Финляндии, Германии.

«Остановили свой выбор на российском оборудовании. Переработанная крошка в дальнейшем может использоваться в различных отраслях. В первую очередь, будем изготавливать резиновое покрытие для молочно-товарных комплексов. На него есть спрос в ЖКХ. Материал применяется для благоустройства дворовых территорий и детских площадок, стадионов. Рассматривается ещё и возможность внедрения инновационной технологии, благодаря которой можно будет использовать переработанную резину при производстве кровли. Направлений для деятельности много», — отметил Владимир Прокопчик.

Помимо этого, на предприятии будет налажен выпуск импортозамещающей продукции. Внутренний рынок уже изучен, возможности экспорта прорабатываются. Тем временем представители России уже высказали заинтересованность в сотрудничестве.

Производство планируется запустить уже во второй половине 2018 года, тогда как на номинальную мощность должно выйти уже в IV квартале, так же в текущем году.