Стало известно, сколько человек претендует на должность замглавы Октябрьского района Минска

На днях завершился прием заявок на вакансию замглавы администрации Октябрьского района по ЖКХ, о которой мы недавно писали . Мы узнали, сколько кандидатов претендует на эту должность и как из них выберут одного.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома Ирина Янушевич говорит, что всего к ним поступило 17 заявок. Но полный пакет документов подало только 10 человек. Все они — мужчины.

— Из этих десяти человек шесть человек имеют опыт работы в ЖКХ и два человека являются госслужащими. В среднем кандидатам где-то до 45 лет. Среди них есть и минчане, и не минчане.

Сейчас их документы проверят на соответствие квалификационным требованиям. Правда, уже теперь понятно, что дальше смогут пройти максимум те шесть человек, которые имеют опыт в системе ЖКХ. Но и тут есть особенности.

— Ведь, например, некоторые из этих людей, хоть и имеют опыт работы в ЖКХ, но они не являлись руководителями. Соответственно, еще какая-то часть отсеется.

После отбора кандидатов пригласят на заседание конкурсной комиссии в составе председателя Мингорисполкома, его заместителя по ЖКХ, главы администрации Октябрьского района, начальника управления организационно-кадровой работы мэрии и гендиректора МГЖХ. Они проведут собеседования со всеми заявителями и тайным голосованием выберут одного.

— У каждого члена комиссии будет бюллетень и напротив каждой фамилии он поставит «Да» или «Нет». Выберут того, кто наберет наибольшее число голосов.

Если все будет нормально, заседание конкурсной комиссии пройдет до конца следующей недели. Но уже сейчас можно сказать, что выбирать есть из кого.

— В этот раз кандидатов больше, чем обычно. Много людей заинтересовалось, и кандидатуры очень достойные.

Напомним, 21 мая Мингорисполком объявил открытый конкурс на должность заместителя главы Октябрьского района.

К кандидату предъявляют следующие требования:

— право на поступление на государственную службу в соответствии с законодательством о государственной службе; — высшее техническое образование; — желательно наличие специальной подготовки по государственному управлению в специализированных институтах либо академии управления; — знание законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства; — практический опыт и стаж руководящей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет; — работоспособность, высокие организаторские и управленческие способности, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде.

Помимо стандартных документов соискатель на должность должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, а также две рекомендации. Срок подачи заявок завершился 1 июня.