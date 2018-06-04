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ЕАБР будет совершать операции в белорусских рублях
04.06.2018 18:16 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 июня. Евразийский банк развития открыл в Национальном банке Беларуси корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Евразийский банк также ведет переговоры относительно получения доступа к операциям на Белорусской валютно-фондовой бирже.
"Данная работа проводится в рамках стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран — участниц банка", — прокомментировал ситуацию управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
Евразийский банк развития является международным финансовым институтом, созданным в 2006 году. Цель организации — содействие устойчивому экономическому росту и расширение взаимных торгово-экономических связей в странах, которые выступают учредителями банка.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Следует отметить, что в последние годы на фоне снижения инфляции в Беларуси наметилась тенденция перехода от валютного к рублевому финансированию проектов в корпоративном секторе. В связи с этим отечественные банки активизировали работу по привлечению ресурсов в белорусских рублях.
В марте этого года Европейский банк реконструкции и развития предоставил "МТБанку" так называемый синтетический кредит в белорусских рублях на 10 млн долларов в эквиваленте. В рамках заключенного соглашения задолженность белорусского банка перед ЕБРР была зафиксирована в рублевом эквиваленте по официальному курсу, а непосредственно ликвидность в белорусских рублях оказалась доступна банку за счет продажи привлеченной валюты на внутреннем валютном рынке.
Также следует отметить, что в этом году Банк развития собирается привлечь рублевые ресурсы на 500 млн рублей за счет продажи дебютного выпуска евробондов на международном рынке капитала.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
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Минск, 4 июня. Евразийский банк развития открыл в Национальном банке Беларуси корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях,...
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