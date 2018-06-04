ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАБР будет совершать операции в белорусских рублях

04.06.2018 18:16 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 июня. Евразийский банк развития открыл в Национальном банке Беларуси корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях, сообщает пресс-служба ЕАБР.

Евразийский банк также ведет переговоры относительно получения доступа к операциям на Белорусской валютно-фондовой бирже.

"Данная работа проводится в рамках стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран — участниц банка", — прокомментировал ситуацию управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

Евразийский банк развития является международным финансовым институтом, созданным в 2006 году. Цель организации — содействие устойчивому экономическому росту и расширение взаимных торгово-экономических связей в странах, которые выступают учредителями банка.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Следует отметить, что в последние годы на фоне снижения инфляции в Беларуси наметилась тенденция перехода от валютного к рублевому финансированию проектов в корпоративном секторе. В связи с этим отечественные банки активизировали работу по привлечению ресурсов в белорусских рублях.

В марте этого года Европейский банк реконструкции и развития предоставил "МТБанку" так называемый синтетический кредит в белорусских рублях на 10 млн долларов в эквиваленте. В рамках заключенного соглашения задолженность белорусского банка перед ЕБРР была зафиксирована в рублевом эквиваленте по официальному курсу, а непосредственно ликвидность в белорусских рублях оказалась доступна банку за счет продажи привлеченной валюты на внутреннем валютном рынке.

Также следует отметить, что в этом году Банк развития собирается привлечь рублевые ресурсы на 500 млн рублей за счет продажи дебютного выпуска евробондов на международном рынке капитала.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 июня. Евразийский банк развития открыл в Национальном банке Беларуси корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Монголии может появиться первые белорусский молочный кластер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика