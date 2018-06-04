В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси активными темпами развивается частный агробизнес Преференции со стороны государства позволили сельским бизнесменам не только составить достойную конкуренцию крупнотоварным производителям, но и выйти на...

Молодая семья Ковалевич из Пинска в деревню переехала три года назад. Решение приняли спонтанно и даже не думали заводить хозяйство. Обустроили дом. И в качестве эксперимента решили попробовать варить сыры. Рецепты искали в Интернете, теперь сами делятся тонкостями сыроварения.