|
В Беларуси активными темпами развивается частный агробизнес
04.06.2018 21:18 — Новости Экономики | БT
Молодая семья Ковалевич из Пинска в деревню переехала три года назад. Решение приняли спонтанно и даже не думали заводить хозяйство. Обустроили дом. И в качестве эксперимента решили попробовать варить сыры. Рецепты искали в Интернете, теперь сами делятся тонкостями сыроварения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преференции со стороны государства позволили сельским бизнесменам не только составить достойную конкуренцию крупнотоварным производителям, но и выйти на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)