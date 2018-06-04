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В Беларуси активными темпами развивается частный агробизнес

04.06.2018 21:18 — Новости Экономики | БT  
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Молодая семья Ковалевич из Пинска в деревню переехала три года назад. Решение приняли спонтанно и даже не думали заводить хозяйство. Обустроили дом. И в качестве эксперимента решили попробовать варить сыры. Рецепты искали в Интернете, теперь сами делятся тонкостями сыроварения.
 
 
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