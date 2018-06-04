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«А что, так можно было?» Программист разработал Telegram-бота для соседей по новостройке
05.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— После переезда столкнулся с типичной проблемой новоселов — где собираться с соседями, чтобы обмениваться информацией, решать общие вопросы, голосовать, принимать решения. На форумах не удобно — без обратной связи быстро пропадает интерес и все общение скатывается в никуда. Самый удачный вариант — соцсети. В VK, Viber и Telegram можно создавать чаты для общения. Я выделил Telegram, так как возможности этого ресурса шире остальных, да и общаться большим количеством участников здесь удобней, — рассказывает Максим.
Когда в группе было 10-15 человек, всю необходимую информацию об участниках (ФИО, номер квартиры и телефон) Максим собирал вручную. После того, как количество участников перевалило за сотню, подход пришлось поменять.
— Будучи администратором группы, мне приходилось идентифицировать людей, добавлять инфу, следить за порядком. Когда группа выросла, этот процесс стал отнимать очень много времени. Тогда появилась идея создать бота, который будет автоматически регистрировать людей, собирая всю необходимую информацию о жильце и добавлять его в базу. Это удобно, так как в случае ЧП, будь то пожар или потоп, соседа всегда можно найти по номеру квартиры, телефону или автомобилю.
По мере использования бота,
Идея Максима быстро получила отклик. Около 60 групп в Telegram уже используют «Домового», общее число подписчиков перевалило за 4,5 тысячи.
— Изначально бот создавался для себя и соседей, он удобен и прост в использовании, поэтому людям нравится. Я вижу интерес к продукту, не хватает лишь широкой огласки, ведь многие не знают, что такое существует. Сегодня информация о боте передается по «сарафанному радио», а подписчиков уже более 4,5 тысячи человек. Это говорит о том, что людям нравится инструмент, и они советуют его своим друзьям и знакомым, — говорит Максим.
Отметим, что разработчик готов к диалогу с пользователями. Если у вас есть идея или пожелание, как усовершенствовать продут, с Максимом можно связаться лично через Telegram: @maxusachev. Подробно о проекте можно прочитать
Фото: Павел Садовский
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