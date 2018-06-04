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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие международной специализированной выставки "Белагро-2018" состоится сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Участие в выставке примут 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.

Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями будут представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана, Кировской области России.

На открытой площадке выставки презентуют более 300 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве. Будет широко представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Сельхозпродукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.

Ежегодно "Белагро" становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году выставку посетят более 20 официальных делегаций из разных стран. Во время тематических конференций и семинаров будут обсуждаться такие вопросы, как обеспечение конкурентоспособности сельхозпродукции, использование земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий для сельского хозяйства.

Программа выставки наполнена практическими демонстрациями, презентациями и мастер-классами. Запланированы и конкурсы, в частности дегустационный "Чемпион вкуса", "Лучший пахарь", конкурс на лучшую племенную корову.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе пройдут международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-