"Могилевоблдорстрой" и его "дочка" должны бюджету более 400 тысяч рублей. За них взялся КГК

Во время проверки Комитет госконтроля области выяснил, что «Могилевоблдорстрой» и его дочернее предприятие «УТПК-Облдорстрой» должны бюджету более 400 тысяч рублей. Проверяющие назвали выявленные нарушения законодательства системными.

В КГК региона пояснили, что «Могилевоблдорстрой» и его «дочка» не в полной мере возмещали в республиканский бюджет деньги за пользование земельными участками при разработке карьеров — так называемые потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Причем «УТПК-Облдорстрой» не рассчитывается за долги перед бюджетом с 2010 года.

За нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц. КГК контролирует устранение нарушений.