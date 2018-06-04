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Сегодня стартует Белорусская агропромышленная неделя
05.06.2018 07:03 — Новости Экономики | БT
Особое внимание бизнесу на селе и фермерским хозяйствам, применению GPS при обработке почвы. Также определят "Чемпиона вкуса" и наградят лучшие сельхозкомпании.
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