На продажу выставлен культовый магазин Минска. Цена - 10 млн долларов

Компания «НП-Сервис» выставила на продажу несколько объектов, в том числе универсам «Центральный», расположенный в самом центре Минска. Опубликованная на сайте цена актива — 9 миллионов 833 тысячи 800 долларов без НДС.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общая площадь объекта — 2,8 тысячи метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 метров. Продавец отмечает исключительное расположение объекта — в день здесь, в центре города и на пересечении двух линий метро, проходят 60−70 тысяч человек. Рядом — центр пешеходной активности города, все органы госуправления.

Легендарный «Центральный» открылся в 1977 году . Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского купила магазин в 2014-м году.

В «Универсаме «Центральный» работают около 250 человек. Прибыль компании в 2015 году составила 352 тыс. рублей, в 2016 — 528 тыс. рублей. В 2017-м в магазине сделали серьезный ремонт.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Среди других выставленных на продажу активов — Дом культуры на Матусевича (7,6 млн долларов без НДС) и торговый центр «Секрет» в Гомеле (44,3 млн долларов).

Березовский занимает 39-ю позицию в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».

«НП-Сервис» занимается дистрибуцией товаров продовольственной группы, логистикой, и девелопментом коммерческой недвижимости. Компании принадлежит недвижимость общей площадью более 100 тыс. кв. м. Годовой оборот — более 125 млн долларов.

Как сообщал TUT.BY , в январе 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении компании «НП-Сервис». Озвучивавшаяся сумма претензий тогда составляла менее 1 млн долларов.

Совладелец компании Иван Березовский также контролирует сеть из более чем 50 продовольственных магазинов «Домашний».