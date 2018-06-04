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На продажу выставлен культовый магазин Минска. Цена - 10 млн долларов
05.06.2018 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Компания «НП-Сервис»
Общая площадь объекта — 2,8 тысячи метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 метров. Продавец отмечает исключительное расположение объекта — в день здесь, в центре города и на пересечении двух линий метро, проходят 60−70 тысяч человек. Рядом — центр пешеходной активности города, все органы госуправления.
Легендарный «Центральный»
В «Универсаме «Центральный» работают около 250 человек.
Среди других выставленных на продажу активов — Дом культуры на Матусевича (7,6 млн долларов без НДС) и торговый центр «Секрет» в Гомеле (44,3 млн долларов).
Березовский занимает
«НП-Сервис» занимается дистрибуцией товаров продовольственной группы, логистикой, и девелопментом коммерческой недвижимости. Компании принадлежит недвижимость общей площадью более 100 тыс. кв. м. Годовой оборот — более 125 млн долларов.
Как
Совладелец компании Иван Березовский также контролирует сеть из более чем 50 продовольственных магазинов «Домашний».
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Компания "НП-Сервис" выставила на продажу несколько объектов, в том числе универсам "Центральный", расположенный в самом центре Минска. Опубликованная на сайте цена...
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