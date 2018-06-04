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Летний день – год кормит

05.06.2018 — Новости Экономики | Единство  
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По области на 04.06.2018 скошено 78 % многолетних трав первого укоса. Заготовлено сена 38,1 тыс. тонн (17 % к плану), сенажа – 945,2 тыс. тонн (28%), в том числе в полимерной упаковке – 58,9 тыс. тонн (17%). Всего заготовлено 287,1 тыс. тонн кормовых единиц (14%), на одну условную голову – 4,12 ц. к. ед.

По выполнению плана закладки сенажа лидируют Пуховичский, Несвижский, Копыльский районы.

Однако в ходе мониторинга установлены факты нарушения требований отраслевого регламента заготовки кормов из трав: в основном не соблюдается длина резки травяной массы и фаза кошения трав.

При этом отдельные сельхозорганизации (Вилейского, Минского, Стародорожского районов) не в полной мере обеспечены сеновязальным шпагатом, консервантами и полимерными материалами.

В начале кормозаготовительной кампании выявлены случаи отсутствия влагомеров в хозяйствах Логойского, Воложинского и Солигорского районов.

Многие хозяйства не обеспечены под полную потребность горюче-смазочным материалом.

По оценке Комитета, подобное отношение к заготовке кормов, безусловно, скажется на объемах и качестве заготовленных кормов. А ведь совсем недавно ряд сельскохозяйственных организаций области ощутил последствия просчетов, допущенных при кормозаготовке в 2017 году (отдельные организации вынуждены были покупать корма уже с осени).

В целях предупреждения срыва заготовки кормов, органам исполнительной власти Комитетом предложено принять оперативные меры по активизации кормозагото­вительной кампании и обустройству хранилищ под полуторагодичный запас кормов.

Контроль продолжается.

Управление контроля за работой

агропромышленного и

природоохранного комплексов

Комитета государственного

контроля Минской области

 
 
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Сельхозтоваропроизводители области продолжают вести заготовку кормов, ведь основным кормом для крупного рогатого скота является сенаж, силос и сено.
 
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