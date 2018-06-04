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Новые российские контрсанкции: возможности или потенциальные проблемы для Беларуси?

05.06.2018 11:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Подписанный президентом России закон о контрсанкциях в долгосрочной перспективе может привести к смещению фокуса в ЕАЭС в сторону поддержки Российской Федерации, если и не прямой, то наверняка косвенной. Такое мнение высказал TUT.BY партнер юридической фирмы Arzinger&Partners руководитель практики «Международная торговля» Клим Сташевский.


Фото: Reuters

«Под угрозой, прежде всего, могут оказаться товары из США, в отношении которых уже ведутся антидемпинговые расследования Евразийской экономической комиссией», — отмечает Сташевский. А по результатам расследования ЕЭК может вводить антидемпинговые пошлины на товар, импортируемый на территорию каждого государства-члена ЕАЭС. Размер пошлин может достигать 40% и выше.

Эксперт полагает, что помимо межгосударственных программ сотрудничества, образовательных, гуманитарных, политических и т.п., санкции могут повлиять на бизнес юридических лиц и, в конечном итоге, на их собственников. Причем под санкции могут попасть экспортные и импортные операции между бизнесами из РФ, США и «иных недружественных иностранных государств». И хотя меры воздействия (противодействия) — именно так закон называет санкции — вводятся не автоматически, а точечно правительством России по решению президента, в данный момент наверняка уже готов список мер и организаций США, в отношении которых данные меры будут введены, считает юрист.

Санкции — это одновременно и экономический, и политический инструмент взаимодействия сопредельного нам государства со своими партнерами на международной арене, поэтому Минск больше всего интересует, как отразятся санкции на государствах-членах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизстан).

«Хорошие новости в том, что меры воздействия (противодействия) если и будут вводиться, то только в отношении международной торговли товарами и услугами между РФ, США и, возможно, иными западными государствами, не затрагивая международные обязательства государств-членов ЕАЭС. Введение санкционных мер на всей территории ЕАЭС — это сложная и долгая процедура, которая требует участия всех партнеров в рамках этого наднационального образования», — отмечает партнер Arzinger&Partners.

Клим Сташевский обращает внимание на то, что введение санкций, скорее всего, обойдет стороной договоренности на уровне ВТО и двусторонних соглашений. «Шутки про оторванность международного права от реальности были всегда в моде, но факт остается фактом: даже в периоды обострения отношений мировые державы стремятся чтить экономические договоренности на межгосударственном уровне, о чем есть соответствующая оговорка в законе (если США или иные государства применяют в отношении российских товаров национальный режим на основании международного договора, то они могут рассчитывать на сохранение национального режима в отношении своих товаров, ввозимых на территорию РФ)», — говорит он.

«Вспоминая белорусские креветки и устрицы, следует отметить, что если РФ будет вводить санкции в отношении продукции из США и иных государств, то контрольной точкой будет являться страна происхождения, а не страна ввоза товара. Возможно, это подтолкнет иностранных экспортеров создавать свои предприятия на территории ЕАЭС и получать сертификаты продукции собственного производства. Но опыт подсказывает, что введение санкций в конечном итоге может сказаться на инвестиционной активности зарубежных компаний не только в России, но и по всему ЕАЭС», — резюмирует эксперт.

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» опубликован 4 июня на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство по решению президента России может вводить различные меры противодействия санкциям США и других государств, но при этом они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

В качестве мер возможно прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными государствами, а также компаниями, находящимися под юрисдикцией такого государства. Правительство также может ввести запрет или ограничение на ввоз или вывоз с территории России продукции или сырья, произведенного в недружественном государстве. Список такой продукции и сырья определит правительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписанный президентом России закон о контрсанкциях в долгосрочной перспективе может привести к смещению фокуса в ЕАЭС в сторону поддержки Российской...
 
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