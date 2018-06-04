|
Подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией "Великого камня", компанией по развитию индустриального парка и ЕБРР
05.06.2018 11:58 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 июня. Ход реализации совместных проектов, а также новые направления взаимодействия Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития обсуждены 5 июня в Минске на встрече министра иностранных дел Владимира Макея и делегации ЕБРР во главе с вице-президентом банка Аланом Пию.
"Стороны констатировали положительную динамику сотрудничества нашей страны и Европейского банка реконструкции и развития. Были также рассмотрены вопросы подготовки предстоящего консультативного визита делегации Совета директоров ЕБРР в Беларусь в сентябре 2018 года", — отмечается в сообщении пресс-службы МИД.
Подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией индустриального парка "Великий камень", китайско-белорусским СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и ЕБРР.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией "Великого камня", компанией по развитию индустриального парка и ЕБРР
Минск, 5 июня. Ход реализации совместных проектов, а также новые направления взаимодействия Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития обсуждены 5 июня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)