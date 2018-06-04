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ГТК: В январе—апреле 2018 года внешнеторговый оборот увеличился на 23,7%

05.06.2018 10:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 июня. Внешнеторговый оборот в январе—апреле 2018 года увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил Государственный таможенный комитет. В количественном показателе эта цифра составила 22,7 млрд долларов.

Экспорт в ЕС увеличился на 66,8% до 3,6 млрд долларов, импорт из ЕС — на 22,8% до 2,3 млрд.

Оборот со странами СНГ "занимает лидирующие позиции": 58,9% общего товарооборота. В денежном эквиваленте сумма "приблизилась к 13,5 млрд долларов".

Основными партнерами Беларуси во внешней торговле остаются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан.

Основные экспортируемые товары — нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы.

Ведущие позиции в импорте занимают сырая нефть, нефтяные газы и нефтепродукты.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 июня. Внешнеторговый оборот в январе—апреле 2018 года увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил Государственный таможенный...
 
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