Кредитные долги белорусов перед банками бьют рекорды

Белорусам кредиты брать уже не в новинку, и каждым годом число оформивших займы у банка увеличивается. Так, согласно данным Нацбанка, задолженность физических лиц по кредитам на 1 мая 2018 года превысила 9 750,4 миллиона рублей, тем самым побив рекорд.

Каждый третий рубль из этой суммы, т.е. порядка 3,4 миллиона, — это потребительский кредиты. Так, в апреле задолженность населения Беларуси выросла почти на 136 миллионов рублей. При этом, если сравнивать с мартом, количество выданных кредитов стало меньше.

Но, тем не менее, потребительское кредитование все одно увеличилось в объеме. К примеру, займы на покупку и строительство жилья белорусы берут менее активно – в апреле их было выдано почти на 103 миллиона. При этом также отмечается, что с начала года наблюдается тенденция ежемесячного роста и кредитов на недвижимость. Общая сумма кредитов, выданных на покупку и строительство жилья, на 1.05.2018 составила немногим более 6,35 миллиона рублей.

То же касается задолженностей, как просроченных, так и пролонгированных – то и здесь картина не из лучших. Пятый месяц подряд цифры растут. В январе она составляла 44,5 миллиона, сейчас уже 46,9.