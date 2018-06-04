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В Могилевской области КГБ проводит учения
05.06.2018 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
С 4 по 7 июня в Могилевской области проходят учения для силовых ведомств. Проверят их готовность ликвидировать условное незаконное вооруженное формирование. Об этом
«Пройдут учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования», — рассказали в комитете.
В мероприятиях участвуют подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов.
«Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники», — предупреждает КГБ.
Объясняется, что учения проходят в рамках подготовки к обеспечению безопасности на II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.
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Так сотрудники ведомств тренируются перед проведением Европейских игр в Беларуси в 2019 году.
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