В Могилевской области КГБ проводит учения

С 4 по 7 июня в Могилевской области проходят учения для силовых ведомств. Проверят их готовность ликвидировать условное незаконное вооруженное формирование. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.

«Пройдут учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования», — рассказали в комитете.

В мероприятиях участвуют подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов.

«Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники», — предупреждает КГБ.

Объясняется, что учения проходят в рамках подготовки к обеспечению безопасности на II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.