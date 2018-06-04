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Власти одобрили приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР. Сделку могут закрыть через 6-9 месяцев

05.06.2018 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси одобрило приватизацию «Белинвестбанка» с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в постановлении правительства № 414 от 2 июня 2018 года.

«Одобрить проведение открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций согласно проекту Мандатного письма Европейского банка реконструкции и развития», — сказано в документе.

Координация соответствующей работы возложена на Госкомитет по имуществу.

В ЕБРР подтвердили, что правительство разрешило вхождение в капитал Белинвестбанка. «Важный момент — раньше мы занимались предприватизационной подготовкой, сейчас будем вести работу по приватизации», — сказали в финансовом институте. Процесс покупки пакете акций может занять 6−9 месяцев, уточнили в ЕБРР. Но о размере пакета и цене еще «рано говорить».

Правительство Беларуси и ЕБРР обсуждают приватизацию Белинвестбанка с мая 2015 года. Планировалось, что на первом этапе ЕБРР приобретет блокпакет акций Белинвестбанка (25% плюс одна акция) путем выкупа допэмиссии акций. В конце прошлого года госбанк получил от ЕБРР субординированный кредит в размере 50 млн евро, который может быть трансформирован в акции. К 2020 году для шестого по величине активов банка Беларуси может быть найден стратегический инвестор.

 

 
 
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Процесс покупки пакете акций может занять 6−9 месяцев, уточнили в ЕБРР. Но о размере пакета и цене еще "рано говорить".
 
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