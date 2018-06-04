Универсам «Центральный» в Минске выставили на продажу

Универсам «Центральный» в Минске выставлен на продажу. Цена вопроса – $10 млн.

Об этом сообщается на сайте компании «НП-Сервис». Объект оценен в почти $10 млн (без НДС), квадратный метр объекта — в $3500.

Бывший главный универсам столицы имеет общую площадь в 2809 кв.м, магазин на 2 этаже — 383 кв.м.

«Центральный» выгодно расположен, находится в центре Минска, где пересекаются две главные линии метро, расположены кафе и рестораны, недалеко парк им. Горького.Здесь же пересекаются главный пр-т города (Независимости) и улица Ленина.

Мимо универсама каждый день проходит 60-70 тысяч человек и проезжает около 80 тысяч автомобилей.

Его владельцем является компания «НП-Сервис», окоторая управляет таким же «Центральным» в Бресте и сетью магазинов под брендом «Домашний» — это более 50 торговых объектов.

«Центральный» был открыт в 1977 году и выкуплен компанией бизнесмена Ивана Березовского в 2014-м году. Недавно в универсаме проведет капитальный ремонт.

Вытавлены на продажу и другие активы — Дом культуры на Матусевича (7,6 млн долларов без НДС) и торговый центр «Секрет» в Гомеле (44,3 млн долларов).